"Газпром": За 2016-2017 гг в РФ потеряно природного газа на 38 млрд руб

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. За 2016-2017 года в РФ потеряно природного газа на 38 миллиардов рублей, сообщил в ходе круглого стола в Госдуме заместитель гендиректора по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Николай Исаков.

"По итогам двух лет, если посмотреть 2016 и 2017 годы, то потери газа составили 38 миллиардов рублей. Объём потерь сопоставим с объёмом вложений, который "Газпром" вложил в программу газификации нашей страны, в регионы РФ", - констатировал Исаков.

По его словам, одной из основных причин потери газа является его хищение. "Согласно имеющейся информации, в 2017 году выявлено чуть более 14 тысяч, а в 2018 году более 18 тысяч фактов хищения природного газа. Объём похищеного газа увеличился с 1,6 миллиарда рублей в 2016 до 2,2 миллиарда рублей в 2017 году", - сказал он.

По его мнению, предусмотренных мер ответственности оказалось явно недостаточно для снижения объёма хищений газа. "Предлагается установить повышенную ответственность хотя бы за повторное самовольное подключение к сетям", - отметил Исаков.

Другим фактором потерь, по мнению представителя ООО "Газпром межрегионгаз", является самовольное вмешательство в работу узлов и приборов с целью бесконтрольного потребления газа.

"Необходимо внести изменения в дополнение к статьи 9.16 Кодекса об административных нарушений, направленной на установление ответственности за несанкционированное потребление энергоресурсов", - заключил замгендиректора компании.