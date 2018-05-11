ФАС предложит Schlumberger провести встречу после 19 мая

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести встречу с представителями американской Schlumberger после Санкт-Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), который пройдет 15-19 мая, сообщил журналистам глава службы Игорь Артемьев.

"Мы определились: сразу после юридического форума (планируем встречу - ред.). Направим соответствующее письмо, еще не направили, направим сегодня или в понедельник, с предложением компании Schumberger на встречу с нами", - сказал Артемьев.

Он также уточнил, что ведомство изучило протокол правкомиссии по иностранным инвестициям, где была рассмотрена сделка по покупке доли в нефтесервисной Eurasia Drilling Company (EDC).

"Протокол изучили, мы сейчас протокол рассылаем всем заинтересованным сторонам. В том числе решение по Schlumberger направлено должно было быть вчера или ушло сегодня утром в адрес Schlumberger", - объяснил он.

28 апреля состоялось заседание правительственной комиссии по иностранным инвестициям. На заседании было рассмотрено ходатайство американской компании Schlumberger по покупке доли в нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company. По итогам заседания было принято решение продлить рассмотрение сделки, но предварительно разрешила приобрести пакет в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) в размере от 25% плюс одна акция до 49%. Теперь ФАС должна начать переговоры с компанией по условиям, на которых она сможет купить долю в EDC.

Комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям не поручала ФАС рассматривать только вариант с покупкой долей в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) и американской Schlumberger, и консорциумом РФПИ и ОАЭ, это лишь предположение, сообщил РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.

"Нет такой просьбы", - сказал Артемьев в ответ на вопрос о просьбе правкомиссии рассматривать эти сделки вместе.

"На самом деле это один из вариантов, к которому никого не принуждают. Это не является условием. Мы это просто через запятую: может, будет сделка со Schlumberger в таком-то количестве, а может быть, будет сделка, где и Schlumberger, и фонд ОАЭ. Мы не просим это никак обсуждать друг с другом, если они сами не хотят. Мы не связываем это никак", - пояснил глава ФАС.

"Это предположение. Они должны знать, что есть кроме них еще ходатаи. Поскольку речь не идет о контрольном пакете, место есть для всех", - добавил Артемьев.

На заседании 28 апреля правительственная комиссия по иностранным инвестициям предварительно разрешила Schlumberger приобрести пакет в EDC в размере от 25% плюс одна акция до 49%, поручив ФАС провести переговоры с американской компанией по условиям, на которых сделка будет одобрена. С другой стороны, РФПИ в консорциуме с ближневосточными и азиатскими фондами претендует на покупку доли в EDC в размере 16,1%.

Тогда же глава ФАС заявил, что правкомиссия поручила рассмотреть эти сделки в комплекте, чтобы сразу понимать, какие доли в этой нефтесервисной компании будут принадлежать американской Schlumberger, ОАЭ и российским акционерам.