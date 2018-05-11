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Совет директоров "Русснефти" 21 мая даст рекомендации по распределению прибыли


Нефть

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Русснефти" 21 мая даст рекомендации акционерам по распределению прибыли, следует из материалов компании.

"Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ... рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК "Русснефть" по распределению прибыли", - говорится в материалах.

Помимо этого, совет директоров компании обсудит вопрос о созыве годового общего собрания акционеров компании.

Ранее, в марте, в отчете "Русснефти" по МСФО сообщалось, что компания может направить на выплату дивидендов по "префам" 2,304 миллиарда рублей по итогам 2017 года, или около 21% чистой прибыли по РСБУ.

Отмечалось также, что сумма дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям за 2017 год может составить 2,304 миллиарда рублей, в то время как за 2016 год эти выплаты составили 2,426 миллиарда рублей, или 18% от чистой прибыли по РСБУ (были выплачены в долларах - по 0,40803 доллара на каждую привилегированную акцию).

"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Компания обладает активами в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Доказанные и вероятные запасы компании (категория 2P) превышают 200 миллионов тонн. Численность персонала "Русснефти" составляет около 10 тысяч человек.

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