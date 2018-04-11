ФАС получила ходатайство QIA о покупке акций "Роснефти"

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Росси получила ходатайство суверенного фонда Катара QIA о покупке акций "Роснефти" ROSN, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"Поступило", - ответили в пресс-службе на вопрос о ходатайстве.

Консорциум QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA - 4,7%.

В начале мая Glencore сообщила, что консорциум уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли "Роснефти" в 14,16%. Компании также расформировывают консорциум, после завершения сделки QIA будет владеть 18,93% акций "Роснефти", Glencore - 0,57%. В результате сделки Glencore получит около 3,7 миллиарда евро.