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ФРГ требует сохранения ядерной сделки по Ирану


  • #Специалист отдела мониторинга сейсмической активности Южной Кореи на брифинге в Сеуле
    © AFP, Yonhap

ВИЛЬНЮС, 11 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии в Паланге потребовал сохранить ядерную сделку по Ирану и предупредил, что ее разрушение навредит безопасности региона.

"Мы считаем, что важно сохранить это соглашение в действии, так как это единственная договоренность, предоставляющая официальное предупредительное условие для Ирана не реализовывать программу по ядерному вооружению", - сказал на брифинге Маас.

По его словам, если данное соглашение будет разрушено, что "это может навредить безопасности и миру в регионе".

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

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