Цена на нефть зависит от риторики Трампа и стойкости Тегерана

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Цена нефти сорта Brent повысилась до максимального уровня с ноября 2014 года после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном. Более того, США намерены наложить санкции против Исламской республики. Участники рынка опасаются, что санкции против Ирана – второго крупнейшего производителя нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии – могут привести к резкому подорожанию нефти. Bank of America прогнозирует, что цена на Brent в 2019 году может превысить $100/барр.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ

По данным ОПЕК, в настоящее время добыча нефти в Иране превышает 3,8 млрд барр./сут., а согласно данным западных источников, достигает 4,5 млн барр./сут. Отличия могут объясняться разными методологиями учета, которые либо включают, либо исключают газовый конденсат.

В преддверии введения санкций Тегеран максимально нарастил экспорт углеводородов. По информации компании Tanker Trackers, в апреле поставки нефти и конденсата из Ирана выросли до 2,77 млн барр./сут. по сравнению c 2,10 млн барр./сут. месяцем ранее.

По официальным данным министерства нефтяной промышленности Ирана, экспорт нефти из страны в апреле составил 2,62 млн барр./сут. – самый большой объем после заключения между западными странам во главе с США и Ираном в январе 2016 года "ядерной сделки", согласно которой атомные объекты на территории страны ставятся под контроль МАГАТЭ. Эксперты полагают, что Иран начал активно распродавать запасы из своих хранилищ.

Тегеран не экспортирует нефть в США со времен исламской революции 1979 года. Более того, Иран отказался продавать свою продукцию за американскую валюту, что нанесло ощутимый удар по системе нефтедоллара.

Обвинив Тегеран в разработке ядерного оружия, США и ЕС в 2012 году ввели против Ирана санкции, что стало серьезным ударом по иранской экономике. Добыча нефти в стране упала более чем на 1 млн барр./сут. Тегеран был отключен от международной системы осуществления платежей SWIFT. Невозможность осуществлять платежи, используя SWIFT, и запрет на покупку иранской нефти странами ЕС привело к сокращению экспорта углеводородов с 2,5 млн барр./сут. до 1,1 млн барр. сут.

Иран частично смог перенаправить свои экспортные потоки с Запада на Восток и нашел возможность осуществлять расчеты, минуя систему SWIFT, но экономике страны был нанесет серьезный урон.

В конце 2015 года администрация Барака Обамы заключила с Ираном "ядерную сделку", согласно которой атомные объекты на территории страны должны находиться под контролем МАГАТЭ.

ТЕГЕРАН НА ИСПУГ НЕ ВОЗЬМЕШЬ

8 мая Трамп объявил о намерении разорвать заключенное Обамой соглашение и ввести новые санкции против Ирана. Руководители ведущих европейских стран не поддержали решение Трампа. Запрет на покупку иранской нефти и угроза санкций против компаний, сотрудничающих с Ираном, могут привести к сокращению поставок энергоносителей на рынок Европы.

Несмотря на несогласие лидеров Германии, Франции и Великобритании с позицией Трампа, под давлением Вашингтона европейские нефтегазовые компании могут выйти из совместных с Ираном проектов и покинуть страну.

Министерство нефтяной промышленности Ирана уже официально сообщило, что нефтяная отрасль страны будет продолжать развиваться, даже если Соединенные Штаты выйдут из ядерного соглашения. В сообщении особо подчеркивается, что "ядерная сделка" будет оставаться в силе, пока Иран сможет беспрепятственно продавать нефть на международных рынках.

"Они не смогут остановить Иран. Развитие нефтяной промышленности будет продолжаться, даже если против Ирана будут введены новые санкции", - заявил Голамреза Манучехри, замглавы NIOC - Национальной иранской нефтяной компании.

Эксперты сейчас оценивают на сколько сократится экспорт нефти из Ирана после повторного введения санкций. В зависимости от участия в санкциях европейских стран и соблюдения запрета на покупку нефти из Ирана предложение может сократиться на 500-750 тыс. барр./сут. – существенно меньше, чем в 2012 году.

После 2012 года ситуация на мировом рынке нефти кардинально изменилась. США уже не являются крупнейшим импортером нефти, а доля американской экономики в мировом ВВП значительно сократилась.

Если Трамп разорвет "ядерную сделку" и введет санкции, то финансовые структуры других стран должны свернуть все отношения с Ираном в течение 180 дней. По крайней мере, до 12 ноября 2018 года мировой рынок не ощутит негативных последствий. Тегеран имеет достаточно времени, чтобы разработать меры противодействия и перенаправить свои экспортные потоки в те страны, которые готовы продолжать сотрудничество, несмотря на давление Вашингтона.

КУДА ПОТЕЧЕТ ИРАНСКАЯ НЕФТЬ?

Китай покупал сырье у Ирана, даже когда страна находилась под санкциями со стороны Запада. В 2014 году средний объем закупок составил 420 тыс. барр./сут., а в 2015 году объем импорта возрос до 481 тыс. барр./сут.

После заявлений Трампа о намерении разорвать "ядерную сделку" Иран значительно увеличил поставки нефти в Китай. По данным компании ClipperData, в марте и апреле этого года экспорт иранской нефти в Китай составил 766 тыс. барр./сут. и 700 тыс. барр./сут. соответственно.

Иран также может воспользоваться китайской платежной системой для осуществления расчетов за поставленные объемы. Более того, Тегеран может реализовывать свое сырье через INE (Шанхайскую энергетическую биржу), где ведется торговля поставочными нефтяными фьючерсами за юани. Торговые операции вне сферы обращения американского доллара позволяют полностью избежать санкции со стороны Вашингтона.

Торговые отношения с Индией и Россией также сохранятся. Индия и Иран сумели выстроить систему взаиморасчетов после введения санкций в 2012 году, используя в качестве средства платежа индийскую рупию и золото. Трудно представить, что индийские компании откажутся от покупки иранской нефти, особенно если Тегеран предоставит хорошую скидку.

Тегеран также может использовать соглашение с Москвой "нефть в обмен на товары", которое было заключено четыре года назад. Иран нуждается прежде всего в продовольственных товарах, которые Москва может предоставить в большом количестве. Соглашение "нефть в обмен на товары" предусматривает поставку в Россию 5 млн т иранской нефти в год, но после введения санкций параметры сделки могут быть значительно расширены.

ПРОГНОЗ ОТ BANK OF AMERICA

В связи с падением добычи в Венесуэле и ситуацией вокруг Ирана Bank of America прогнозирует рост цен на нефть в 2019 году до $100/барр. Аналитики банка считают, что санкции против Ирана могут привести к сбоям в поставках из Персидского залива.

Однако такой сценарий возможен, если противостояние между США и Ираном перейдет в "горячую фазу". Даже если страны ЕС подчинятся воле США и откажутся от закупок иранской нефти, Тегеран способен нивелировать негативные последствия санкций, направив экспортные потоки в сторону "дружественных" стран. Даже без европейских инвестиций Иран способен сохранить добычу нефти и конденсата на уровне около 4 млн барр./сут., что обеспечит баланс спроса и предложения на мировом рынке.

Кроме того, Саудовская Аравия имеет потенциал роста добычи и способна увеличить экспорт, в случае падения добычи и сокращения поставок нефти из Ирана. Однако, источники из Эр-Рияда сообщают, что саудовцы заинтересованы в повышении нефтяных котировок, поскольку в следующем году планируется проведение IPO Saudi Aramco – крупнейшей нефтяной компании в мире. Саудовская королевская семья не намерена продавать даже 5% долю своего самого ценного актива по дешевке.

По оценке экспертов, чтобы выгодно разместить акции Saudi Aramco цена на Brent должна превысить $80/барр. Только после этого можно ожидать рост предложения саудовской нефти на рынке.