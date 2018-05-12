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Турция назвала дату запуска газопровода в обход России


Газ

АНКАРА, 11 мая — ПРАЙМ. Трансанатолийский газопровод (TANAP) запустят в эксплуатацию 12 июня, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, передает агентство Anadolu.

Трубопровод TANAP пропускной способностью 16 миллиардов кубометров газа в год, являющийся альтернативой российским маршрутам поставок газа в Европу, будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом — Трансадриатическим (TAP) — является частью проекта "Южный газовый коридор"

Проект "Южного газового коридора" предусматривает транспортировку 10 млрд кубометров азербайджанского газа из Каспия через Грузию и Турцию в Европу. На начальном этапе планируется поставлять по нему газ с месторождения "Шах-Дениз". В дальнейшем в проекте могут задействовать другие источники.

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