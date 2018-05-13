ADNOC объявила об инвестициях на $45 млрд в нефтепереработку и нефтехимию

ДУБАЙ, 13 мая - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила о масштабном плане по развитию мощностей нефтепереработки и нефтехимии, сообщает в воскресенье эмиратское информационное агентство WAM.

По заявлению исполнительного директора ADNOC Султана аль-Джабера, за следующие пять лет компания совместно со стратегическими партнерами инвестирует в эту сферу 45 миллиардов долларов с целью максимизировать доходы ОАЭ от добычи нефти.

Объявление о новой инвестиционной программе было сделано на форуме ADNOC по инвестированию в сферу переработки и нефтехимии, который открылся в Абу-Даби в воскресенье. В рамках программы планируется как расширение имеющихся мощностей в Абу-Даби, так и инвестиции за рубеж поблизости от главных рынков сбыта.

В частности, ADNOC планирует построить новый НПЗ мощностью 600 тысяч баррелей в сутки в крупнейшем нефтеперерабатывающем комплексе в Ар-Рувейсе, а также создать там новые нефтехимические производства. В результате мощности по переработке нефти в Ар-Рувейсе превысят 1,5 миллиона баррелей в сутки, что сделает его крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим центром на настоящий момент.