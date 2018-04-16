СМИ: Санкции США мешают совместным проектам "Роснефти" и Eni на шельфе

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Вопреки декларациям итальянской Eni о финансировании нефтяных проектов совместно с "Роснефтью" ROSN на российском шельфе, новые американские санкции поставили под удар договоренности сторон, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчетность совместных предприятий (СП) компаний.

Издание отмечает, что Eni все еще остается последним из крупных партнеров Запада у "Роснефти". До сих пор официально итальянская компания не отказывалась работать на шельфе.

Договоренность компаний о разведке и разработке Центрально-Баренцевского (СП Barentsmorneftegaz) и Федынского (Fedynskmorneftegaz) участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской (Shatskmorneftegaz) площади в Черном море, была заключена еще в 2012 году.

В этих проектах Eni получила 33,33%. По условиям данного соглашения компания полностью финансирует геологоразведку: до момента открытия коммерческих запасов углеводородов. До настоящего времени они не найдены: единственная пробуренная этой весной скважина на Черном море оказалась сухой.