"Роснефть" в I квартале снизила добычу жидких углеводородов на 1,2%

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN в первом квартале сохранила среднесуточную добычу углеводородов практически на уровне четвертого квартала 2017 года и снизила на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,71 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, говорится в сообщении компании.

"Добыча углеводородов составила 5,71 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки в первом квартале 2018 года и сохранилась на уровне четвертого квартала 2017 года", - сказано в сообщении.

Согласно данным компании, снижение по сравнению с четвертым кварталом составило 0,1%, год к году - 1,3%.

Общий объем добычи жидких углеводородов "Роснефти" снизился на 1,2%, до 55,46 миллиона тонн.

Среднесуточная добыча жидких углеводородов "Роснефти" в связи с выполнением обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ в первом квартале снизилась на 1,2%, до 4,57 миллиона баррелей. "Среднесуточная добыча жидких углеводородов в первом квартале 2018 года увеличилась на 0,3% квартал к кварталу до 4,57 миллиона баррелей, но снизилась на 1,2% год к году по причине выполнения компанией обязательств в рамках достигнутых ранее договоренностей по общему сокращению добычи нефти стран-членов ОПЕК и крупных производителей нефти, не являющихся членами ОПЕК", - говорится в сообщении.