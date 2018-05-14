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ОАЭ: У ОПЕК достаточно мощностей для компенсации последствий санкций против Ирана


МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. У ОПЕК достаточно свободных мощностей, чтобы компенсировать последствия санкций США против Ирана, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи.

"Не беспокойтесь по поводу предложения (нефти на рынке - ред.). Я не думаю, что возникнут какие-либо проблемы (с этим - ред.) из-за санкций США", - сообщил аль-Мазруи журналистам.

При этом министр не назвал объем неиспользуемых ОПЕК производственных мощностей и добавил, что это будет обсуждаться на встрече в июне.

По словам аль-Мазруи, ОАЭ будет стремиться к определенному уровню цен на нефть, который будет стимулировать инвестиции в отрасль.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. В связи с санкциями США ожидается сокращение предложения нефти со стороны Ирана.

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