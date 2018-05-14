"Газпром нефть" или DNO могут получить право на разработку месторождения в Иране

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Газпром нефть" или норвежская DNO могут получить право на разработку нефтяного месторождения Шангуле (Changouleh) в Иране, пишет агентство Блумберг со ссылкой на сообщение Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

"NIOC проводит оценку, чтобы решить, какую компанию выбрать", - приводятся в релизе слова директора проекта Али Аббаси Лорки.

Отмечается, что контракт на разработку месторождения будет заключен по новой форме Iran Petroleum Contract (IPC).

NIOC также сообщила, что финансирование проекта может начаться уже до выбора иностранного партнера для ускорения разработки месторождения.

В конце ноября 2017 года глава дирекции по крупным проектам "Газпром нефти" Денис Сугаипов сообщил, что в Иране "Газпром нефть" изучает месторождения Шангуле и Чешмех-Хош. По этим активам компания передала иранской стороне свои предложения по разработке.

В декабре 2016 года "Газпром нефть" и NIOC заключили меморандум о сотрудничестве. В частности, речь идет об участии российской компании в освоении месторождений Шангуле и Чешмех-Хош в провинции Илам на границе с Ираком. Кроме того, "Газпром нефть" обсуждает свое участие в разработке месторождения Азар в Иране? и ведет переговоры с австрийской OMV по совместной разработке месторождения Банд-е-Кархе.