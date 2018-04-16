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Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I квартале выросла в 7,4 раза


МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" ROSN по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале 2018 года выросла в 7,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 81 миллиарда рублей, сообщает компания.

"Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, по итогам первого квартала 2018 года составила 81 миллиард рублей, увеличившись к первому кварталу 2017 года более чем в 7 раз, благодаря росту операционной прибыли, а также снижению колебаний курсовых разниц", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что чистая прибыль за первый квартал 2017 года уточнена в связи с квартальной аллокацией оценки финальной справедливой стоимости "Башнефти" BANE в 2017 году.

Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий в первом квартале увеличилась на 22,1% в годовом выражении, до 1,722 триллиона рублей. Показатель EBITDA вырос на 15,6%, до 385 миллиардов рублей.

Капзатраты "Роснефти" в первом квартале 2018 года выросли на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 223 миллиардов рублей, свободный денежный поток увеличился на 40,6%, до 142 миллиардов рублей.

"Капитальные затраты в первом квартале 2018 года составили 223 миллиарда рублей (3,9 миллиарда долларов). Рост по отношению к первому кварталу 2017 года обусловлен высокой активностью, в соответствии с утвержденным бизнес-планом, на проектах блока "Разведки и Добычи", включая капитальные вложения по проектам Конданефть и Зохр", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что существенный рост свободного денежного потока обусловлен снижением капитальных затрат и оборотного капитала.

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