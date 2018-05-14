Норвежская Statoil уже с 16 мая может сменить название на Equinor

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Statoil уже с 16 мая может изменить название на Equinor после голосования по данному вопросу на годовом собрании акционеров 15 мая, говорится в сообщении компании.

Statoil уточняет, что таким образом, 15 мая может стать последним днем, когда акции компании торгуются на бирже Осло под тикером "STL", и уже с 16 мая они могут начать обращаться под новым тикером "EQNR". Также на "EQNR" будет изменен тикер, под которым торгуются американские депозитарные расписки (ADR) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Точную дату смены тикера в Нью-Йорке компания сообщит позднее, однако изменение произойдет не раньше чем 17 мая.

В марте текущего года совет директоров норвежской нефтегазовой группы предложил изменить название компании на Equinor. Компания тогда пояснила, что название Equinor сформировано путем объединения "equi", то есть первой части таких слов как equal (равный), equality (равенство) и equilibrium (равновесие), и "nor" - части, которая напоминает, что компания гордится своим норвежским происхождением, и хочет активно использовать это в позиционировании своего бизнеса.

Норвежская компания Statoil более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейшим акционером Statoil является Норвегия.