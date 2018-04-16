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Арбитраж частично удовлетворил иск FNPC к "дочке" "Роснефти", обязав ее выплатить $70 млн


Экономика

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Арбитраж Стокгольма частично удовлетворил иск американской First National Petroleum Corporation (FNPС) к дочерней компании "Роснефти" ROSN - "Тюменнефтегазу" (ТНГ), - обязав его выплатить 70 миллионов долларов с процентами, идет подготовка к обжалованию решения, говорится в отчетности "Роснефти" по МСФО за первый квартал.

"30 марта 2018 года трибунал вынес решение, которым частично удовлетворил требования FNPC и обязал ТНГ выплатить 70 миллионов долларов США (более 4 миллиардов рублей по официальному курсу ЦБ РФ на 31 марта 2018 года) основного долга, а также проценты на указанную сумму... ТНГ ведет подготовку к обжалованию решения арбитража в Апелляционном суде Швеции", - говорится в отчете.

FNPС 31 декабря 2015 года предъявила в арбитражный институт при торговой палате Стокгольма иск к "Тюменнефтегазу" о взыскании убытков в размере более 260 миллионов долларов. Помимо убытков, FNPС намеревалась добиться выплаты процентов и арбитражных расходов в связи с предположительным нарушением ряда положений соглашения с "Тюменнефтегазом" о создании на территории РФ совместного предприятия "Тюмтекс".

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