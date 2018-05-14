Дорожающие баррели поддержали прибыль "Роснефти"

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Крупнейшая нефтяная российская компания - "Роснефть" - отчиталась о росте прибыли в первом квартале текущего года в 7,4 раза и выручки на 22,1%. Вместе с тем, ретроспективно была уточнена прибыль за первый квартал прошлого года, с которым сравнивается текущий показатель.

За отчетный период EBITDA выросла на 15,6%, капзатраты - на 16,1%. Краткосрочный долг сократился в два раза, до 1,1 триллиона рублей, общий долг - на 1%, до 5,5 триллиона рублей.

Финансовые показатели рынок не удивили, поэтому инвесторы нейтрально отреагировали на них, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Увеличение выручки и прибыли обусловлено растущей ценой на нефть. Сама компания связывает рост показателей с наращиванием операционной прибыли, а также снижением колебаний курсовых разниц. В целом квартальные результаты неплохие, полагают эксперты, хотя считают, что цена акций "Роснефти" переоценена.

СОВПАЛО С ПРОГНОЗОМ

Финансовые результаты "Роснефти" в целом совпали с ожиданиями: рост чистой прибыли объясняется восстановлением цен на нефть – он полностью компенсировал снижение добычи компании из-за соглашения по сокращению квот ОПЕК+, говорит старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. "Несколько настораживают более низкие темпы роста EBITDA по сравнению с выручкой. Это связано с увеличением капитальных затрат", - поясняет он.

Отчетность "Роснефти" в общем совпала с прогнозами в ключевых показателях: драйвером роста доходов стало удорожание нефти, однако по сравнению с четвертым кварталом 2017 года выручка в рублевом и долларовом выражении почти не изменилась, хотя средняя цена нефти выросла на 5% в долларовом выражении и на 7,8% в рублях, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Это связано, в основном со снижением объемов добычи и производства", - объясняет он.

Рост прибыли компании в первую очередь является следствием роста выручки, а динамика выручки - динамики цен на нефть, говорит аналитик по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Алексей Кокин. "Выраженная в рублях цена Urals выросла год к году на 21-22%, выручка "Роснефти" выросла на те же 22%", - отмечает он.

"Роснефть" сумела нарастить объемы продаж сырой нефти, в первую очередь в Азию, поэтому выручка от продажи нефти выросла на 32% год к году, что компенсировало более медленный рост продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке. "В целом результаты хорошие, но ожидаемые", - подчеркивает он.

РЕАКЦИЯ РЫНКА

Рынок нейтрально воспринял отчетность "Роснефти": акции теряют 0,4% при снижении индекса Московской биржи на 0,7%, замечает Ткачук. По его мнению, акции нефтяной компании сейчас достаточно дорого оценены рынком, учитывая высокую долговую нагрузку компании. "Акции "Роснефти" могут продолжить рост, если в объявленном компании buy back не будут участвовать мажоритарии. В то же время в нефтяном секторе есть более привлекательные с инвестиционной точки зрения "Лукойл" и "Газпром нефть", - полагает он.

Реакция рынка оказалась слабой, соглашается Ващенко. "Это можно объяснить тем, что динамика выручки и EBITDA оказалась слабой по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, а кроме того, рост цены на нефть был отыгран заранее – котировки "Роснефти" за месяц подскочили на 25%", - напоминает он. По его прогнозу, во втором квартале выручка может составить 1,84 триллиона рублей, EBITDA – 390-400 миллиардов, а прибыль – примерно 100 миллиардов.

Драйверами роста могут стать повышение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, а также рост экспортной выручки. По результатам полугодия "Роснефть" может объявить о выплате дивиденда в 8,5 рубля на акцию. "Для рынка это слабый драйвер, но тем не менее, можно ожидать сохранения позитивной динамики в акциях, цель до конца второго квартала – 440 рубля", - говорит он.

ДОЛГИ

"Роснефть" снизила свои долги: на конец 2017 года краткосрочный долг компании составлял 2,23 триллиона рублей, но 56,75% из них было представлено сделками РЕПО, на конец первого квартала 2018 года данный долг снизился до 562 миллиарда рублей, напоминает руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин. При этом компания нарастила объем сделок долгосрочного РЕПО с 240 миллиардов рублей на конец 2017 года до 1 триллиона рублей на конец первого квартала.

"Компания, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой, (тогда) увеличила долю краткосрочных обязательств. Теперь, когда снижение ставки ЦБ ограниченно, компания пересмотрела структуру обязательств в пользу долгосрочного долга", - объясняет он, замечая, что краткосрочная часть долгового портфеля на конец первого квартала не превышала 30%.

По его мнению, текущая конъюнктура на рынке нефти и динамика курса рубля к доллару способствуют росту финансовых показателей компании, а озвученные планы по сокращению долга и выкупу акций с рынка выступают дополнительным драйвером повышения ее акционерной стоимости.

Ткачук в свою очередь считает, что снижение краткосрочного долга нейтрально для компании, так как общий размер долга сохраняется на высоком уровне – 5,5 триллиона рублей.