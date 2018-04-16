FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Газпром" не исключает производство СПГ на базе Тамбейского месторождения


Газ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP не исключает производство сжиженного природного газа (СПГ) на базе Тамбейского месторождения, сообщил в ходе пресс-конференции член правления компании Всеволод Черепанов.

"Проекта разработки по Тамбею нет, там не закончен полный цикл ГРР... До конца не проработана концепция того, куда нужно направлять этот газ, то есть, вариантов, на самом деле, много. Самый первый вариант, как предполагалось, за 2030 годом поставлять газ в ГТС, в единую систему газоснабжения. Сейчас возможны и другие варианты (включая производство СПГ - ред.). Поэтому все сейчас находится на стадии концептуальной проработки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Черепанов также ожидает, что решение о разработке Тамбейской группы месторождений будет известно ближе к концу текущего года. "В конце года мы должны сложить наиболее приемлемые варианты и... понять, в каком направлении будем развивать проектирование", - сказал он.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ