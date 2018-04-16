"Газпром" не исключает производство СПГ на базе Тамбейского месторождения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP не исключает производство сжиженного природного газа (СПГ) на базе Тамбейского месторождения, сообщил в ходе пресс-конференции член правления компании Всеволод Черепанов.

"Проекта разработки по Тамбею нет, там не закончен полный цикл ГРР... До конца не проработана концепция того, куда нужно направлять этот газ, то есть, вариантов, на самом деле, много. Самый первый вариант, как предполагалось, за 2030 годом поставлять газ в ГТС, в единую систему газоснабжения. Сейчас возможны и другие варианты (включая производство СПГ - ред.). Поэтому все сейчас находится на стадии концептуальной проработки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Черепанов также ожидает, что решение о разработке Тамбейской группы месторождений будет известно ближе к концу текущего года. "В конце года мы должны сложить наиболее приемлемые варианты и... понять, в каком направлении будем развивать проектирование", - сказал он.