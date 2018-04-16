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"Газпром" планирует до конца года принять инвестрешение по переработке газа в Усть-Луге


Газ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP планирует до конца 2018 года принять инвестрешение по проекту переработки газа в Усть-Луге, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов.

"Этаносодержащий газ пойдет на Усть-Лугу. Мы этот вопрос посмотрели, сегодня мы работаем над тем, чтобы сделать обоснование инвестиций как по объекту добычи, транспорту газа, планируем закончить эту работу до конца года, соответственно, потом принятие инвестиционных решений", - сообщил Маркелов.

"Тут целый комплекс: и в добыче, и в транспорте, и завод газопереработки", - уточнил Маркелов в ответ на вопрос, планируется ли принять к концу года решение именно по газоперерабатывающему заводу.

В апреле член правления "Газпрома" Всеволод Черепанов говорил, что "Газпром" планирует построить завод по переработке жирного газа в районе Усть-Луги мощностью около 45 миллиардов кубометров в год, капзатраты на него не превысят 5 миллиардов долларов. Для того, чтобы доставить жирный газ в район Усть-Луги в районе его добычи в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа предстоит реконструировать систему сбора этого газа.

Жирный природный газ – горючий газ с содержанием тяжелых углеводородов, характерен для нефтяных и газоконденсатных месторождений.

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