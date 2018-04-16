Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I квартале выросла на 43%

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом квартале текущего года выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,676 миллиарда рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка ТГК-1 за отчетный период увеличилась на 12% и составила 28,9 миллиарда рублей.

ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность ТГК-1 - 6,95 ГВт, тепловая - 13,65 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры: "Газпром GAZP энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).