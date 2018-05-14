"Кортес": Оптовые цены на бензин в РФ с 7 по 11 мая выросли

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин в России выросли по итогам рабочей недели c 7 по 11 мая, при этом наиболее значительно изменилась цена на бензин "Регуляр-92", который подорожал на 2,565 тысячи рублей — до 51,635 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин "Нормаль-80" - 41,95 тысячи рублей за тонну (рост на 150 рублей), на "Премиум-95 " - 52,027 тысячи рублей за тонну (рост на 2,477 тысячи рублей), на летнее дизтопливо — 49,147 тысячи рублей за тонну (рост на 1,455 тысячи рублей).

На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" выросла на 597 рублей — до 48,714 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" - на 1,656 тысячи рублей, до 52,171 тысячи рублей за тонну, на "Премиум-95" - на 1,391 тысячи рублей, до 53,258 тысячи рублей за тонну. В рознице стоимость "Нормаля-80" повысилась на 15 копеек и составила 36,63 рубля за литр, "Регуляра-92" - на 40 копеек, до 39,37 рубля за литр, "Премиума-95" - на 38 копеек, до 42,18 рубля за литр.

Летнее дизтопливо подорожало на мелкооптовом рынке на 1,075 тысячи рублей — до 50,423 тысячи рублей за тонну. На бирже цена этого топлива выросла на 1,578 тысячи рублей — до 49,293 тысячи рублей за тонну, а розничная цена выросла на 38 копеек и составила 42,21 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина повысилась на 520 рублей — до 43,17 тысячи рублей за тонну. На бирже он подорожал на 1,013 тысячи рублей— до 44,096 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах выросла на 164 рубля — до 52,492 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена топочного мазута повысилась на 536 рублей и составила 15,725 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подорожал на 550 рублей — до 15,704 тысячи рублей за тонну.