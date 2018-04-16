"Роснефть" за 2 месяца может выйти на уровень добычи нефти, который был до сделки ОПЕК+

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN может в течение двух месяцев восстановить добычу нефти до уровня, который предшествовал соглашению ОПЕК+ , заявил советник президента компании Артем Пригода в ходе телефонной конференции.

"Касательно возможности выхода на "доопековский" уровень - в принципе, если вы помните, мы ограничивали добычу исходя из возможности быстрого возврата в уровень добычи, который был до ОПЕКовского соглашения. Соответственно, у нас период возможного выхода на "доопековский" уровень - до двух месяцев. Основной объем может быть (восстановлен - ред.) в течение первого месяца", - сказал Пригода.

Ранее в понедельник компания сообщала, что старается гибко подходить к выбору мероприятий по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ исходя из условий экономической эффективности проектов, соблюдения обязательств и соглашений, качественного управления возможными рисками. Это позволяет менеджменту рассчитывать, в случае необходимости, на оперативное восстановление ограниченного объема добычи, который на конец первого квартала 2018 года превышал 100 тысяч баррелей в сутки.

По итогам первого квартала 2018 года среднесуточная добыча жидких углеводородов "Роснефти" в связи с выполнением обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ снизилась на 1,2% - до 4,57 миллиона баррелей. Общий объем добычи жидких углеводородов "Роснефти" снизился на 1,2% - до 55,46 миллиона тонн.