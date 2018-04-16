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Капзатраты "Роснефти" на добычу до 2020 г снизятся при сохранении текущих макроусловий


Нефть

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN ожидает снижения капитальных затрат в блоке разведки и добычи до 2020 года при сохранении текущих макроэкономических условий, сообщил первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров в ходе телефонной конференции.

"В перспективе 2018-2020 годов, все опять же зависит от макроусловий, но при использовании как данность текущих макроусловий, конечно же, мы ожидаем снижения капитальных вложений в блоке upstream (разведки и добычи - ред.), это больше чем 80% общего объема капитальных вложений, прежде всего за счет того, что основные наши проекты, которые мы в последние годы строили и находились в стадии активного строительства, будут запущены", - сказал Федоров в ходе телефонной конференции компании.

"В перспективе до 2020 года, безусловно, будет снижение, но это снижение предполагает неизменность макроусловий и понятную траекторию по запуску наших проектов в следующем году", - добавил он.

В марте сообщалось, что "Роснефть" планирует объем капитальных затрат в 2018 году на уровне прошлого года - около 922 миллиардов рублей.

 

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