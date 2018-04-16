Совет директоров "Сургутнефтегаза" 18 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2017 г

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Сургутнефтегаза" SNGS на заседании 18 мая рассмотрит рекомендации о выплате дивидендов за 2017 год, сообщается в материалах компании.

"Рассмотрение проекта распределения прибыли (убытков) ОАО "Сургутнефтегаз" за 2017 год, в том числе рекомендаций акционерам по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов по акциям каждой категории, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов", - заявлено в повестке дня заседания.

Кроме того, совет директоров обсудит предварительное утверждение годового отчета, рассмотрит годовую финансовую отчетность за 2017 год, организационные вопросы, связанные с проведением годового собрания акционеров, и другие вопросы.

За 2016 год акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды в размере 60 копеек на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, общий объем выплат составил 26,057 миллиарда рублей.

"Сургутнефтегаз" — четвертая по величине интегрированная нефтяная компания России, центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.