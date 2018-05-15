МИД РФ: Ожидаемый рост цен на нефть даст новые возможности для сланцевой нефти США

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Ожидаемое повышение цены на сырую нефть после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) даст новые возможности для сектора американской сланцевой нефти, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не будучи адептом конспирологических теорий, тем не менее, могу предположить, что ожидаемое дальнейшее некоторое повышение цены на сырую нефть приведёт к восстановлению рентабельности большинства производителей-сланцевиков США с последующим некоторым новым снижением ценового тренда", - заявил Рябков на экспертной дискуссии, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".

Он отметил, что "сланцевики … очень страдали, когда нефть опустилась до 40 (долларов за баррель)".

"Хочу подчеркнуть, что решимость США существенно ограничить нефтяной экспорт Ирана и тем самым лишить страну значительной доли доходов, она не просто очевидна, но в центре той аргументации, которая используется (США)", - добавил Рябков.