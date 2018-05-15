FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

МИД РФ: Ожидаемый рост цен на нефть даст новые возможности для сланцевой нефти США


Нефть

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Ожидаемое повышение цены на сырую нефть после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) даст новые возможности для сектора американской сланцевой нефти, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не будучи адептом конспирологических теорий, тем не менее, могу предположить, что ожидаемое дальнейшее некоторое повышение цены на сырую нефть приведёт к восстановлению рентабельности большинства производителей-сланцевиков США с последующим некоторым новым снижением ценового тренда", - заявил Рябков на экспертной дискуссии, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".

Он отметил, что "сланцевики … очень страдали, когда нефть опустилась до 40 (долларов за баррель)".

"Хочу подчеркнуть, что решимость США существенно ограничить нефтяной экспорт Ирана и тем самым лишить страну значительной доли доходов, она не просто очевидна, но в центре той аргументации, которая используется (США)", - добавил Рябков.

Версия для печати

Сокращение добычи нефти

Весь сюжет

Цены на нефть

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ