Чистая прибыль "Сибура" по МСФО за I квартал снизилась до 26,8 млрд руб

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО за первый квартал снизилась до 26,8 миллиардов рублей, сообщает компания.

Выручка компании за указанные период выросла на 11,9%, до 120 миллиардов рублей. Показатель EBITDA вырос на 4,8% благодаря высоким результатам в топливно-сырьевом сегменте. Данный рост был нивелирован небольшим снижением показателя в нефтехимическом сегменте компании в связи с сужением ценовых коридоров.

"В первом квартале 2018 года чистая прибыль снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вследствие переоценки валютных долговых обязательств из-за сильного укрепления рубля в прошлом году и составила 26,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

"Сибур Холдинг" - газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, ориентированная на интегрированную работу двух основных сегментов - топливно-сырьевого и нефтехимического.