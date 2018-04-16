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"Газпром" в течение нескольких недель поставит индийской GAIL первую партию СПГ


Газ

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в течение нескольких недель поставит в Индию первую партию сжиженного природного газа (СПГ) по контракту с индийской государственной GAIL, сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"В течение нескольких недель наша первая партия по долгосрочному контракту прибудет в Индию и станет еще одним эпохальным событием в истории присутствия "Газпрома" на одном из самых перспективных мировых рынков", - сказала Бурмистрова, выступая на конференции Flame.

Ранее сообщалось, что поставки СПГ начнутся во втором квартале 2018 года.

В начале октября 2012 года дочерняя структура "Газпрома" Gazprom Marketing and Trading Singapore подписала юридически обязательный 20-летний договор купли-продажи СПГ с GAIL. В соответствии с условиями соглашения, GAIL получит 2,5 миллиона тонн СПГ в год (эквивалентно 3,5 миллиарда кубометров в год) в течение 20 лет.

Позднее "Газпром" и GAIL изменили условия контракта, по которым GAIL получит в целом примерно на 6 миллионов тонн СПГ больше, чем предполагалось изначально. Цены на СПГ при этом будут привязаны к стоимости нефти марки Brent, а не к ценам на нефть на терминалах в Индии, а срок действия контракта продлен до 23 лет, включая первые три года постепенного наращивания объема поставок.

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