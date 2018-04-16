Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в I квартале выросла на 2%

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" NVTK по РСБУ в первом квартале текущего года выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 27,2 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка компании за отчетный период выросла на 5% и составила 133,1 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 1,2%, до 60,2 миллиарда рублей.

"Новатэк" - один из крупнейших производителей природного газа в РФ. Созданная в 1994 году, компания занимается разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются в России на Московской бирже, ГДР - на Лондонской фондовой бирже (LSE).