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"Газпром" в I квартале поставил на Украину 1,2 млрд кубометров газа


Газ

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в первом квартале 2018 года поставил на Украину 1,242 миллиарда кубометров газа, говорится в отчете "Газпрома" по РСБУ за первый квартал текущего года.

Украинский "Нафтогаз" прекратил закупку газа у РФ 25 ноября 2015 года. При этом "Нафтогаз" заявлял, что не имеет перед "Газпромом" задолженности за газ, поставленный на юго-восток Украины (на неподконтрольные Киеву территории Донбасса). Таким образом, можно предположить, что газ, поставляемый на Украину, идет на юго-восток Украины.

Задолженность "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставленный в 2013 — первом квартале 2017 года газ выросла по сравнению с концом 2016 года примерно на 300 миллионов долларов — до 3,34 миллиарда долларов, говорилось в отчете "Газпрома" за первый квартал 2017 года. В дальнейшем "Газпром" перестал публиковать эти данные.

"Газпром" начал прямые поставки на юго-восток Украины в феврале 2015 года, после того как "Нафтогаз" прекратил поставки газа туда, мотивируя это тем, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.

Эти поставки являются предметом негласного спора — "Газпром" считает, что счет за них в итоге должен будет оплатить "Нафтогаз", "Нафтогаз" же, напротив, этих поставок не признает. "Газпром" заявлял, что прямые поставки российского газа на юго-восток Украины соответствуют контракту с "Нафтогазом", соответственно, и оплачивать их должна украинская госкомпания.

В конце июня 2016 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания поставила на юго-восток Украины газа на 718,5 миллиона долларов, но концерн не предъявил этот счет "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже.

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