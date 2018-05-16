Добыча жидких углеводородов в Норвегии в апреле снизилась на 1,8%

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в апреле, по предварительным данным, сократился на 34 тысячи баррелей в день, или на 1,8%, по сравнению с окончательными данными за март, составив 1,868 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 4,5% ниже прогноза организации на уровне 1,957 миллиона баррелей в день.

Согласно итоговым данным за март, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,902 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в апреле составил 1,513 миллиона баррелей нефти в день, что на 4,2% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 325 тысяч баррелей в сутки, а конденсата - 31 тысячу баррелей в сутки.

Согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в апреле газа составил 336,5 миллиона кубометров газа в сутки, что оказалось на 1% выше прогноза NPD.

Норвегия является крупнейшей нефтегазодобывающей страной в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.