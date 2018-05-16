МЭА: ОПЕК в апреле выполнила венское соглашение на 172%, Россия - на 83%

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ОПЕК в апреле сократила добычу нефти к октябрю 2016 года на 2,03 миллиона баррелей в сутки, выполнив венское соглашение на рекордные 172% после 165% месяцем ранее, говорится в майском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Добыча нефти ОПЕК в апреле в месячном выражении сократилась на 130 тысяч баррелей в сутки, до 31,65 миллиона баррелей в сутки.

Россия в апреле, по предварительным данным, снизила добычу жидких углеводородов к октябрю 2016 года на 250 тысяч баррелей в сутки, до 11,35 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 83%, говорится докладе МЭА.

В марте этот показатель составлял 82%. При этом с начала 2017 года, по данным МЭА, процент соблюдения РФ своих обязательств по венской сделке составляет в среднем 81%.

В начале мая глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что РФ в апреле выполнила сделку по сокращению добычи нефти на 95,2%, в том числе из-за повышения активности на проектах СРП, однако остается полностью приверженной достижению баланса на нефтяном рынке и нивелированию факторов волатильности добычи.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.