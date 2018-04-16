СМИ: CEFC больше не будет покупать нефть Sokol у "Роснефти"

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Китайская CEFC больше не будет покупать нефть марки Sokol в рамках контракта с "Роснефтью" ROSN, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

CEFC начиная с июля будет покупать у "Роснефти" только нефть ВСТО и Urals, исключив Sokol из списка покупаемых сортов.

По данным источников, "Роснефть" будет поставлять китайской компании примерно 8 партий ВСТО и 2 партии Urals в месяц. Ранее "Роснефть" ежемесячно продавала CEFC в среднем 2 партии нефти Sokol.

"Поставки осуществляются в соответствии с действующим контрактом", - сообщил РИА Новости представитель компании.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял о намерении компании в 2018 году поставить в Китай 50 миллионов тонн нефти. В начале сентября "Роснефть" и китайская CEFC "Хуасинь" заключили пятилетний контракт, предусматривающий поставку в Китай 10 миллионов тонн нефти в год. Контракт предусматривает поставки нефти сорта ВСТО через порт Козьмино, а также предполагаются поставки нефти Urals и Sokol.

Нефть марки Sokol с низким содержанием серы добывается на месторождениях проекта "Сахалин-1". Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции и включает три месторождения на северо-восточном шельфе острова Сахалин. В 2005 году было введено в эксплуатацию месторождение Чайво, в 2010 году - месторождение Одопту-море, в январе 2015 года - месторождение Аркутун-Даги. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%. Потенциальные извлекаемые запасы трех месторождений проекта оцениваются примерно в 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубометров газа.