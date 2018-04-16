Директива кабмина "Газпрому" по дивидендам-2017 не требует выплаты 50% от прибыли

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Директива правительства РФ представителям государства в совете директоров "Газпрома" GAZP не содержит требования по выплате дивидендов за 2017 год в размере 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

"Мы согласовали директиву в том виде, как она была представлена, то есть там нет 50%", - сказал Моисеев.

Совет директоров "Газпрома" на заседании в среду рассматривает вопрос о рекомендациях акционерам по дивидендам за 2017 год.

В апреле правление "Газпрома" предложило выплатить дивиденды по итогам 2017 года на уровне 2016 года - в размере 8,04 рубля на акцию. Общая сумма выплат может составить 190 миллиардов рублей.

В ноябре прошлого года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что "Газпром", несмотря на рост инвестиционной программы, в ближайшие два года сохранит дивидендные выплаты на уровне 190 миллиардов рублей.

Дивиденды "Газпрома" по итогам 2016 года выросли на 1,9% и составили 8,04 рубля на акцию (всего 190,327 миллиарда рублей, что составило 20% чистой прибыли "Газпрома" по МСФО за 2016 год).

Совет директоров "Газпрома" 20 декабря утвердил бюджет и инвестиционную программу на 2018 год в размере 1,278 триллиона рублей. В ноябре Миллер говорил, что в 2019 году "Газпром" планирует инвестиции в размере 1,4 триллиона рублей.