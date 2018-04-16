Совет директоров "Газпрома" рекомендовал дивиденды-2017 в размере 27% прибыли по МСФО

МОСКВА, 16 мая ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" GAZP рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2017 года на уровне 8,04 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром" в 2017 году в размере 8,04 рубля на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 190,335 миллиардов рублей (26,6% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности)", - говорится в сообщении. В 2016 году дивиденды составляли 8,0397 рубля на акцию.

"Газпром" продолжает придерживаться политики, направленной на выплату дивидендов на уровне не ниже уже достигнутого компанией. Рекомендация совета директоров о размере дивидендов за 2017 год учитывает необходимость сохранения высокой степени финансовой устойчивости общества и реализации приоритетных стратегических проектов", - отмечается в сообщении.

Дату закрытия реестра на получение дивидендов совет директоров рекомендовал установить 19 июля 2018 года.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за 2017 год снизилась на 24,9% и составила 714,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль по РСБУ снизилась в 4,1 раза и составила 100,3 миллиарда рублей.

В ноябре прошлого года глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что "Газпром", несмотря на рост инвестиционной программы, в ближайшие два года сохранит дивидендные выплаты на уровне 190 миллиардов рублей.

Совет директоров "Газпрома" 20 декабря утвердил бюджет и инвестпрограмму на 2018 год в размере 1,278 триллиона рублей. В ноябре Миллер говорил, что в 2019 году "Газпром" планирует инвестиции в размере 1,4 триллиона рублей.