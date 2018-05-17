Нефтяные компании рассчитывают на прибыль от перерабатывающего бизнеса

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Крупные нефтяные фирмы возлагают все большие надежды на заправочные станции, перерабатывающие и химические заводы. Они рассчитывают, что некогда непривлекательная сфера нефтегазового бизнеса поможет им с прибылью и расширением базы клиентов, сообщает Dow Jones.

BP PLC планирует за три года открыть сотни заправок на новых рынках, в том числе в Мексике и Индии. Exxon Mobil Corp. активно вкладывает средства в расширение нефтехимического бизнеса, выпускающего в том числе пластик и основное сырье для производства бытовых товаров. Royal Dutch Shell PLC в ноябре начала работать над строительством крупного нефтехимического комплекса в Пенсильвании. Она не открывала в США столь крупный завод с 1960-х годов.

Согласно Международному энергетическому агентству, к 2023 году компании увеличат перерабатывающие мощности на 7,7 млн баррелей в день. По оценке агентства, в одних только США в следующие пять лет мощности по производству этилена – основной составляющей пластика – вырастут на 13 млн тонн в год.

В особенности процветает американская перерабатывающая отрасль. За счет роста добычи сланцевой нефти у нефтехимического центра страны – района побережья Мексиканского залива – появился доступ к большим объемам дешевой нефти. Ожидается, что спрос на топливо повысится. Эти тенденции были одной из сил, подтолкнувших Marathon Petroleum Corp. к соглашению о покупке конкурирующей Andeavor, заключенному в прошлом месяце. В результате сделки на 23 млрд долларов будет создана крупнейшая в стране перерабатывающая компания.

Пока меньшие по размерам перерабатывающие бизнесы объединяются, более крупные нефтяные компании дают обещания о том, что за счет бизнеса переработки и маркетинга, а также реструктуризации, которую они одновременно проводят для повышения эффективности, прибыль вырастет на миллиарды долларов. Компании начали акцентировать внимание на переработке и сбыте в тот период, когда цены на нефть упали и возникли опасения насчет долгосрочного спроса на нефть. Удешевление нефти, сырьевой базы перерабатывающего бизнеса, привело к росту маржи и прибыли. Тем временем на бизнес разведки и добычи низкие цены влияли негативно.

"В какой-то момент бизнес разведки и добычи перестал приносить доход", – отметил Туфан Эргинбилгидж, глава подразделения BP по переработке и розничным продажам. В итоге перед его подразделением встала новая задача – "внести существенный вклад в результаты группы, поскольку в этом была необходимость".

Теперь из-за повышения цен на нефть возник риск того, что маржа перерабатывающего бизнеса уже не будет столь велика, как это было в последние годы. Аналитики предостерегают, что новые вложения в мощности могут в итоге привести к переполнению рынка.

"Еще не ясно, каким будет спрос", – говорит Джонатан Литч, аналитический директор эдинбургской консалтинговой фирмы Wood Mackenzie.

Крупные компании считают, что инвестиции в переработку и сбыт оправданны, вне зависимости от динамики цен. По словам руководителей, объединение добычи нефти с перерабатывающим бизнесом и бизнесом розничного сбыта приведет к максимальному увеличению прибыли и поможет стабилизировать финансовые результаты в условиях колебаний цен на нефть, которые порой могут быть очень бурными.

Кроме того, инвесторы стали все больше напирать на нефтяных гигантов, призывая их подготовиться к тому моменту, когда для легковых автомобилей уже не будет использоваться ископаемое топливо. Руководство компаний рассчитывает на то, что крупные нефтехимические предприятия могут предложить разнообразный ассортимент. Согласно МЭА, в ближайшие десятилетия нефтехимическая промышленность будет выступать основным катализатором роста спроса на нефть.

Заправочные станции тоже сулят дополнительный рост. За счет них компании получат доступ к развивающимся рынкам, где спрос на топливо должен быть особенно высок. Кроме того, в результате создания сетей фирменных станций с широким географическим охватом те области, которые отрасль считает сейчас угрозой, могут стать новыми возможностями, например это касается станций зарядки электромобилей.

В прошлом году Shell приобрела одну из крупнейших в Европе компаний по зарядке электромобилей – New Motion. Shell договорилась с рядом автопроизводителей насчет того, чтобы в следующие два года установить на ее станциях, расположенных в 10 европейских городах, более 500 пунктов быстрой зарядки.

В марте директор Shell по переработке и сбыту Джон Эбботт сказал аналитикам, что распространение электромобилей – это "реальность и возможность". "Мы корректируем предложение, чтобы учесть новый спрос", – уточнил он.

BP начала свою программу после краха цен, произошедшего в 2014 году. Компания продала активы на миллиарды долларов, чтобы оплатить устранение последствий и покрыть правовые расходы после катастрофы, произошедшей в Мексиканском заливе в 2010 году, и после этого искала точку опоры.

BP продала часть перерабатывающего бизнеса, но не поддалась призывам инвесторов к полному отказу от бизнеса переработки и сбыта. И это несмотря на то, что она была отстающим игроком отрасли. Эргинбилгидж отказался от одного из руководящих звеньев и поручил разработать для каждого завода специальный план улучшений.

"Тогда мы были худшими в отрасли. Без преувеличения", – сказал он. Теперь же BP говорит о том, что в 2017-2021 годах она сможет добиться роста прибыли в подразделении Эргинбилгиджа на 3 млрд долларов. Это вдвое больше, чем было достигнуто с 2015 по 2016 год.

BP считает, что лучшей возможностью для повышения прибыли в ближайшие три года будут заправочные станции. Компания удвоила ставку на партнерства с магазинами шаговой доступности, что привело к росту прибыльности заправок на зрелых рынках, и стала активно выходить на рынки тех стран, где ожидается рост спроса.

По словам BP, она сможет к концу года открыть в Мексике 500 розничных точек, а ведь в начале 2017 года у нее не было ни одной. Кроме того, компания намерена открыть станции в Индии, Китае и Индонезии.