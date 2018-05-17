МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Американские сланцевые компании, несмотря на рост цен на нефть, до сих пор тратят больше, чем зарабатывают.

Из 20 крупнейших нефтяных компаний США, которые концентрируются главным образом на гидроразрыве пласта, лишь пяти удалось в 1-м квартале заработать больше, чем они потратили, свидетельствует анализ Wall Street Journal, основанный на данных FactSet.

Сланцевые компании способствовали росту нефтедобычи в США до рекордных максимумов выше 10 млн баррелей в день. Таким образом, Штаты теперь могут составить конкуренцию России и Саудовской Аравии. При этом 20 крупнейших по рыночной капитализации компаний в 1-м квартале в совокупности потратили почти на 2 млрд долларов больше, чем они получили от операционной деятельности, в основном из-за неудачных сделок по хеджированию цен на нефть, а также сложностей с транспортировкой, трудовыми ресурсами и недостатком материалов, которые привели к увеличению издержек, сообщает Dow Jones.

Многие компании начали текущий год лучшими с 2014 года показателями. Четыре года назад цены на нефть начали падение, от которого отрасль полностью восстанавливается лишь сейчас. Тем не менее на каждый заработанный доллар компании потратили примерно 1,13 доллара. Так, Oasis Petroleum на каждый заработанный доллар потратила 3,27 доллара, а Parsley Energy – почти 2 доллара, свидетельствовали данные FactSet.

Многие сланцевые компании в этом году получают чистую прибыль, но акционеры при этом начали уделять более серьезное внимание объему расходов и пытаются призвать руководство не превышать расходы над доходами, а также генерировать более высокие доходы.

Хеджирование сыграло важную роль в посредственной прибыли нефтяных компаний. Многие, в поисках стабильности после многолетних сильных колебаний цен, в конце 2017 года приобрели деривативы, которые гарантировали возможность продажи части добываемой нефти в 2018 году по ценам 50-55 долларов за баррель. Теперь, когда котировки превысили 70 долларов за баррель, многие из этих компаний не могут воспользоваться преимуществами ралли. WPX Energy сообщила о скорректированном чистом убытке 1-го квартала в размере 30 млн долларов из-за 69 млн долларов потерь, вызванных хеджированием в период роста цен на нефть.

Некоторые компании уже корректируют свои стратегии из-за более высоких нефтяных цен. Так, Parsley Energy, работающая в наиболее активном регионе США по добыче сланцевой нефти — Пермском бассейне (штаты Техас и Нью-Мексико), захеджировала большую часть добычи 2018 года. В компании планируют изменить будущую стратегию и ожидают, что в следующие кварталы их доходы превзойдут расходы.

"При любой возможности Parsley Energy существенно наращивала буровую активность в прошлом году, когда было легче нанимать персонал и сооружать буровые", — сказал глава Parsley Брайан Шеффилд. "Теперь, когда наши темпы устойчивы, мы должны продолжить увеличивать прибыль", — добавил он.

Между тем Continental Resources Inc., которая в основном ведет бизнес на сланцевых месторождениях Северной Дакоты и Оклахомы, не захеджировала свою добычу на 2018 год. В 1-м квартале прибыль компании составила почти 258 млн долларов, что является лучшим показателем среди конкурентов.

По оценкам Wood Mackenzie, если цены на нефть WTI оставшуюся часть 2018 года останутся в районе 70 долларов за баррель, стратегии хеджирования сократят годовую выручку шести компаний, ведущих операционную деятельность в Пермском бассейне, в среднем на 7%.

Многие инвесторы продолжают надеяться, что финансовое положение сланцевых компаний в 2018 году улучшится благодаря растущим нефтяным ценами и мировому спросу на нефть. Тем не менее сохраняются опасения относительно способности этих компаний управлять своими расходами.

"Эти компании в текущем году проявили себя хорошо, и они говорят правильные вещи", — сказал Тайлер Розенлайт, старший вице-президент компании Cohen & Steers, управляющей активами в размере около 60 млрд долларов. "Но в прошлом году многие инвесторы так прогорели, что теперь они будут выдерживать паузу дольше, пока снова не почувствуют себя в безопасности", — добавил он.

Компания EOG Resources Inc., крупнейшая сланцевая компания в США, сообщила, что ее прибыль в 1-м квартале этого года составила 638 млн долларов, что более чем в 20 раз превышает доход за аналогичный период предыдущего года. Однако чистый денежный поток компании составил лишь 110 млн долларов. В этом году акции компании выросли на 9%, тогда как цены на нефть в США за этот период выросли на 17%.

Производители сланцевой нефти не смогли генерировать денежный поток даже несмотря на лишь умеренное увеличение расходов на услуги нефтесервисных компаний.

Многие компании уже имеют проблемы из-за нехватки грузового автотранспорта и рабочей силы в Пермском бассейне, тогда как некоторые расходы, связанные с оплатой буровых услуг, выросли не более чем на 15%, поскольку еще в прошлом году их значительная часть была захеджирована при низких ценах на нефть. Однако, по словам аналитиков, позже в этом году данные расходы могут увеличиться.

Прибыльности компаний по добыче сланцевой нефти также может угрожать повышение издержек на песок и воду, которые необходимы в огромных количествах для гидроразрыва пласта. Современная технология по добыче сланцевой нефти требует 500 тонн стальных труб, воды в объеме 35 олимпийских бассейнов, а также количества цистерн с песком, которого хватило бы для 14 футбольных полей, говорят в Центре энергетических исследований Университета Райса.

Многим компаниям придется выбирать между достижением целевых уровней добычи и обещаниями ограничить расходы, которые они дали инвесторам, отметил Джеймс Уэст из Evercore ISI.

“Цены на (сервисные) услуги могут стать препоном, — сказал он. – Лично я не уверен, что они смогут придерживаться дисциплины расходов. В конце концов, они хотят развиваться”.