МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Запуск проекта "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, поставки через Украину продолжатся при экономической целесообразности, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Хотел сказать бы также о том, что после запуска "Северного потока-2" не предполагается остановка транзита российского газа через Украину, о чем мы сегодня говорили с госпожой Меркель, она задавалась этим вопросом. Хочу подчеркнуть, поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности", — сказал Путин.

"Обращаю ваше внимание на то, что мы всегда относились к этому проекту ("Северному потоку-2" — ред.) как исключительно экономическому, как к проекту, которым всегда изначально занимались хозяйствующие субъекты, и всегда выводили это за рамки любых политических проектов", — отметил он.

"Северный поток-2" открыт для участия других стран, Россия будет за него бороться, заявил президент РФ.

"Проект открыт, открытый для участия в нем других партнеров, не только тех, которые сегодня там участвуют", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мы считаем его выгодным для нас, мы будем за него бороться", — добавил Путин.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".