БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — ПРАЙМ. Германия привержена реализации "Северного потока-2", но будет искать решения, которые бы не осложнили их отношения с США, сообщил журналистам глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Германия привержена "Северному потоку-2". Да, они хотят, конечно же, найти такие решения, которые не осложняли бы их отношения с США", — сказал Лавров журналистам.

"Но, как сегодня подчеркнул президент Путин на пресс-конференции, мы понимаем эти озабоченности, мы не хотим создавать какие-то искусственные проблемы и абсолютно уверены, что при доброй воле со всех сторон такое решение, устраивающее всех, может быть найдено", — добавил глава МИД РФ.

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее отказаться от поддержки строительства газопровода "Северный поток-2" в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между Америкой и Европой, сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Германии, США и ЕС. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что Трамп преследует интересы бизнеса США в поставках сжиженного газа в Европу.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".