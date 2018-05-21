ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая /ПРАЙМ/. Вопросы сотрудничества архивов России и США, кибербезопасность и проблемы глобальной энергетики обсудят на форуме "Диалог Форт Росс – встреча в России", который пройдёт 21 – 22 мая в Великом Новгороде.

В понедельник пройдёт архивный день конференции, тема которого "Навстречу друг другу: саммит архивов и музеев русской Америки", отмечают организаторы форума.

"В рамках дискуссий будут обсуждаться возможности развития сотрудничества между музеями и архивами России и Америки, роль учреждений науки и культуры в укреплении взаимопонимания между народами двух стран", — говорится в сообщении.

Выступающие расскажут о малоизвестных страницах российско-американских отношений XVIII-XX веков, демонстрирующих потенциал конструктивного взаимодействия двух государств, добавили организаторы.

Уточняется, что во вторник конференция будет посвящена взаимодействию России и США в вопросах кибербезопасности и глобальной энергетике. Участники обсудят риски для энергетической сферы, возможные механизмы для борьбы с угрозами в этой области, российские и американские взгляды на долгосрочные тенденции развития информационно-коммуникационной среды.

"Диалог Форт Росс" – российско-американский форум, ежегодно (с 2012 года) собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Первая встреча на российской стороне состоялась в мае 2017 года в городах Псков и Изборск.

Конференция названа в честь Форта Росс, русского поселения XIX века в Калифорнии. Сейчас крепость Форт Росс является историческим музеем в национальном парке США. Музей Форта Росс в Калифорнии стал символом культурного и делового сотрудничества двух стран.