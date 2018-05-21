МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Цены на газ для хозяйствующих субъектов будет увеличены на Украине с 1 июня на 8,5-8,9%, сообщила в понедельник пресс-служба "Нафтогаза".

"НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июня 2018 года для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. По сравнению с ценами на май 2018 года, в июне цены увеличены на 8,5-8,9%", — говорится в сообщении.

Как уточняет компания, цены на природный газ увеличены зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом" и касаются промышленных потребителей, поставщиков, занимающихся дальнейшей реализации газа, дочерних предприятий "Нафтогаза" и операторов газораспределительных станций, потребляющих газ в производственно-технологических целях.

Цены для различных категорий потребителей составят 9,952 тысячи гривен (около 380 долларов) за 1 тысячу кубометров и 10,893 тысячи гривен (около 416 долларов) за 1 тысячу кубометров топлива.

С 1 октября 2015 года на Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях, ежемесячно корректируя цены.