МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин в России выросли по итогам рабочей недели c 14 по 18 мая, при этом наиболее значительно изменилась цена на бензин "Регуляр-92", который подорожал на 1,959 тысячи рублей — до 53,594 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин "Нормаль-80" — 42,29 тысячи рублей за тонну (рост на 340 рублей), на "Премиум-95" — 53,911 тысячи рублей за тонну (рост на 1,884 тысячи рублей), на летнее дизтопливо — 49,419 тысячи рублей за тонну (рост на 273 рубля).

На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" выросла на 567 рублей — до 49,281 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" — на 1,977 тысячи рублей, до 54,148 тысячи рублей за тонну, на "Премиум-95" — на 1,923 тысячи рублей, до 55,181 тысячи рублей за тонну. В рознице стоимость "Нормаля-80" повысилась на 38 копеек и составила 37,01 рубля за литр, "Регуляра-92" — на 63 копейки, до 40 рублей за литр, "Премиума-95" — также на 63 копейки, до 42,81 рубля за литр.

Летнее дизтопливо подорожало на мелкооптовом рынке на 1,138 тысячи рублей — до 51,561 тысячи рублей за тонну. На бирже цена этого топлива снизилась на 189 рублей — до 49,105 тысячи рублей за тонну, а розничная цена выросла на 65 копеек и составила 42,86 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина повысилась на 875 рублей — до 44,045 тысячи рублей за тонну. На бирже он подорожал на 401 рубль- до 44,496 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах выросла на 751 рубль — до 53,243 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена топочного мазута повысилась на 601 рубль и составила 16,326 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подорожал на 950 рублей — до 16,654 тысячи рублей за тонну.