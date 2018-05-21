ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая — ПРАЙМ. "Транснефть" пока не планирует пересматривать прогноз по прокачке нефти на экспорт на 2018 год в связи с сокращением поставок нефти из РФ по трубопроводам по итогам четырех месяцев, считает это временным явлением, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.

"Мы ничего пока не планируем, всего четыре месяца прошло, это обычное явление: начало года, капитальные ремонты, профилактики, на которые предприятия и добывающие компании ставят свои объекты", — сказал Токарев, отвечая на вопрос, планирует ли компания пересматривать прогноз на 2018 год в связи с сокращением экспорта российской нефти по итогам четырёх месяцев.

"Да, немножко сократился, ощущение такое есть, что это временное явление, потому что ситуация с ОПЕК+ пока по перспективе проблемная. Не знаю, будет — не будет соглашение подписано (о его продлении – ред.). Но многие вещи зависят не от нас. Чтобы мы там не планировали, все зависит от нефтяников", — добавил Токарев.

"Транснефть" снизила прокачку нефти на экспорт из России в январе-апреле 2018 года на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 74,88 миллиона тонн, при этом прием нефти в систему также снизился на 1,7% — до 149,1 миллиона тонн, сообщил 8 мая РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. Следующее заседание профильных министров всех 24 стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, состоится 23 июня в Вене.