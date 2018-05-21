ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. США информировали КНР и РФ, что, по их мнению, только подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея Венесуэлы может выпускать госдолг, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"У нас были вполне конкретные обсуждения с Китайской Народной Республикой о том, чтобы они не разбазаривали средства (вкладываемые в госдолг действующего правительства Венесуэлы — ред.)… Мы предупредили, что единственная организация, уполномоченная это делать (выпускать госдолг — ред.) — это Национальная ассамблея, только она уполномочена разрешать выпуск нового долга", — сказал представитель администрации.

"Мы вели аналогичные дискуссии с Россией", — добавил он.