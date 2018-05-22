МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания BP сократит штат сотрудников в подразделении разведки и добычи (upstream) на 3% в текущем году, в результате чего работу потеряют примерно 540 сотрудников, сообщает ряд изданий со ссылкой на компанию.

"BP сообщила во вторник, что сократит штат подразделения по глобальной геологоразведке и добыче примерно на 3%, что приведет к потере работы у примерно 540 сотрудников", — пишет газета The Wall Street Journal. Сейчас в подразделении разведки и добычи BP работают 18 тысяч человек, уточняет компания.

Целью сокращений называется улучшение эффективности и конкурентоспособности бизнеса.

Как добавляет издание Financial Times, компания надеется, что как можно больше сокращений будет оформлено в виде добровольных увольнений или выхода сотрудников на пенсию. При этом компания не уточняет, в каком географическом регионе будут произведены сокращения.

BP отметила, что продолжает уделять внимание эффективности капиталовложений, и остается приверженной развитию сектора upstream.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.