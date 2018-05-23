АШХАБАД, 23 мая /ПРАЙМ/. Более 70 компаний примут участие в IX Международном газовом конгрессе Туркмении, который открывается в среду в национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспия, сообщает официальный сайт нефтегазовой отрасли Туркменистана.

Организаторами газового форума выступают государственный концерн "Туркменгаз" и голландская компания KHB Holland.

Ожидается, что в форуме поучаствуют руководители нефтегазового комплекса Туркмении, топ-менеджеры крупных мировых нефтегазовых компаний, международных организаций, финансовых учреждений и эксперты.

В ходе конгресса планируется обсудить состояние и перспективы развития мирового энергетического рынка и топливно-энергетического комплекса Туркмении, а также вопросы наращивания международного партнерства в газовой сфере.

Особое внимание будет уделено таким темам, как стратегия развития газохимической и газоперерабатывающей промышленности в стране, реализация очередных газовых проектов на гигантском газовом месторождении "Галкыныш" (Возрождение), строительство газопровода ТАПИ и другие.

Туркменистан по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром.