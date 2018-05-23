МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предложило правительству пересмотреть схему финансирования мусоросжигательных ТЭС (МТЭС), которые строит подконтрольный "Ростеху" фонд "РТ-Инвест", сняв с энергорынка часть нагрузки по их оплате, пишет газета "Коммерсант".

Так, предлагается снизить платежи за них до уровня старой генерации. Сейчас 50% платежа за мощность МТЭС покрывает оптовый энергорынок, 50% — потребители региона, в котором стоит станция. Предложения министерство 18 мая внесло в правительство.

В Минэкономразвития считают, что МТЭС, по сути, не закрывают локальный дефицит генерации, усугубляют ситуацию с перекрестным субсидированием в отрасли и слишком дорого обходятся рынку. Цена мощности пяти МТЭС "РТ-Инвеста" (335 МВт в Подмосковье и Татарстане), отобранных в 2017 году — 5,6 миллиона рублей за МВт в месяц против 1,73 миллиона рублей, которые получают проекты, прошедшие конкурентный отбор мощности для новой генерации (КОМ НГО, проводится для закрытия дефицита, например, в Тамани и Крыму).

Как сообщает газета, министерство предлагает снизить ежемесячный платеж МТЭС втрое, до уровня КОМ НГО, или сразу в 40 раз, до выплат "старым" ТЭС. Недополученную выручку МТЭС ведомство предлагает закрывать из целевых субсидий из "федерального бюджетного фонда" объемом до 20 миллиардов рублей в год, который предлагается сформировать к 2022 году и наполнять платежами бизнеса за негативное воздействие на окружающую среду.

В "Совете рынка" (регулятор энергорынков) идею поддерживают, пишет издание. Там подчеркнули, что изначально поднимали вопрос о "нецелевом" перекрестном субсидировании МТЭС и предлагали ограничить их оплату "сопоставимой альтернативой" — платой за мощность обычных ТЭС. В Минэнерго изданию сообщили, что с ними идею не согласовали, но в целом поддерживают предложения по снижению нагрузки на потребителей.

Глава "РТ-Инвеста" Андрей Шипелов считает, что текущий механизм учитывает наиболее эффективные практики поддержки ВИЭ, он стал "результатом многолетней работы всех участников энергорынка" и не затрагивает бюджет.