МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Дочерняя компания Kuwait Petroleum Corporation планирует взять кредит на сумму до 2,6 миллиарда долларов, чтобы построить терминал для импорта сжиженного природного газа (СПГ), пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По данным агентства, Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) потратит указанную сумму на развитие терминала в кувейтском комплексе Al Zour, где также есть нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и нефтехимическое предприятие. Предполагаемый срок погашения кредита составляет 15 лет.

Компанию консультирует японский Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), строительством занимаются Hyundai Engineering, Hyundai Engineering & Construction и Korea Gas Corporation, отмечает агентство.

В январе агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источники о том, что Кувейт ведет переговоры с несколькими компаниями-поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) о заключении долгосрочных контрактов на импорт топлива в страну. При этом предполагались поставки в хранилище, которое строится на базе нефтеперерабатывающего завода Al Zour.