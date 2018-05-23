МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil сократит выбросы метана в своем производстве на 15% к 2020 году по сравнению с 2016 годом в рамках усилий по решению проблем изменения климата, говорится в сообщении компании.

ExxonMobil за указанный период также уменьшит объемы сжигаемого газа по всем своим операциям примерно на 25%, причем наибольшая часть сокращений придется на предприятия в Западной Африке.

"Мы давно стремимся к повышению эффективности и снижению выбросов парниковых газов. Сегодняшнее объявление основывается на этом стремлении и будет способствовать дальнейшему развитию нашего бизнеса", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров и главы компании Даррена Вудса (Darren Woods).

Компания также сообщила, что в прошлой году ей удалось сократить свои выбросы парниковых газов на 2% благодаря устранению утечек и ремонту на предприятиях дочерней XTO Energy, специализирующейся на добыче сланца.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. В России компания задействована в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у "Роснефти" и индийской ONGC) по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина.