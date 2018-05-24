МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Антипинский НПЗ, основной актив группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group), начал в тестовом режиме производство товарного высокооктанового бензина. Пробная партия была получена на комплексной установке по производству высокооктанового бензина (КУПВБ), сообщила компания.

На Антипинском НПЗ запущены в производство две из трех установок, образующих КУПВБ – гидроочистки и платформинга. На третьей установке – изомеризации – завершаются пусконаладочные работы.

Промышленное производство товарного бензина планируется начать в мае-июне 2018 года, что позволит выпускать до 600 тыс. т/г бензина марок АИ-92 и АИ-95 класса 5 (российский аналог стандарта Евро-5).

Антпинский НПЗ мощностью 9 млн т/г является одним из лидеров российской нефтеперерабатывающей отрасли. Первая очередь завода была введена в строй в 2006 году. В 2016 году после ввода в эксплуатацию установки переработки тяжелых нефтяных остатков глубина переработки на предприятии достигла 98%. Однако до последнего времени товарный бензин на заводе не производился.

Выпуск высокооктанового бензина на Антипинском НПЗ увеличит предложение на внутреннем рынке самого востребованного вида моторного топлива. С начала года цены на бензин растут темпами, значительно опережающими инфляцию, и в рознице уже превысили отметку 41 руб./л, что вызывает обеспокоенность потребителей и участников рынка. Из-за высоких цен и ограниченного предложения на российском рынке в последние месяцы замечен рост продаж низкокачественного контрафактного бензина.