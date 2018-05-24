МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая корпорация OMV обсуждает приобретение активов российского "Газпрома" в Сибири после того, как Норвегия выразила недовольство планировавшимся обменом активами компаний, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

В рамках планировавшейся сделки OMV должна была получить 24,98% в проекте разработки двух участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения, расположенного в ЯНАО, а "Газпром" — 38,5% в норвежской OMV Norge AS. Сделка по обмену активами не предполагала денежного расчета, за исключением потенциальных платежей по ее закрытию.

На недавних переговорах компании обсудили несколько вариантов продолжения сделки, в том числе отказ от обмена активов и рассмотрение варианта денежного расчета по сделке.

"Существуют разные варианты, в том числе и этот", — цитирует агентство Рейтер свой источник. Другой источник также сообщил, что OMV может купить активы "Газпрома" в Сибири вместо сделки по обмену активами.

При этом глава австрийской компании Райнер Зеле отказался комментировать журналистам сообщение Рейтер. "Я не комментирую слухи", — сказал Зеле журналистам в кулуарах ПМЭФ.

На прошлой неделе агентство Рейтер сообщало, что министр нефти и энергетики Норвегии Терье Совкинес выразил недовольство планируемой сделкой по обмену активами между "Газпромом" и OMV, в результате которой "Газпром" получит норвежские активы австрийской компании.