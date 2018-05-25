МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Налоговый маневр в нефтяной отрасли решено завершить, пишет газета "Ведомости", такое решение, по словам ее источников, принял президент Владимир Путин, экспортную пошлину могут обнулить уже к 2024 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос "Ведомостей". Представители профильного вице-премьера Дмитрия Козака, а также в Минэнерго и Минфине отказались комментировать этот вопрос, пишет издание.

"После более чем двух лет споров нефтяников и Минфина нефтегазовый налоговый маневр будет завершен. Такое решение в конце апреля принял президент России Владимир Путин, рассказали "Ведомостям" два федеральных чиновника, сотрудник нефтяной компании, а также участник совещаний в правительстве", — говорится в публикации.

Налоговый маневр — повышение НДПИ и снижение экспортных пошлин — был начат в 2015 году. Реформа должна была завершиться в 2017 году, когда пошлины опустились бы до 30%. Однако в 2016 году Минфин предложил обнулить их полностью, соразмерно повысив налог на добычу полезных ископаемых, напоминает газета.

"Минфин предлагает завершить маневр за шесть лет — снижать экспортную пошлину ежегодно на 5 процентных пунктов и к 2024 г. довести ее до нуля, соразмерно повышая НДПИ, рассказывают собеседники "Ведомостей". Это даст бюджету от 1 трлн до 1,6 трлн руб. в зависимости от цен на нефть, говорит чиновник и участник совещаний в правительстве", — пишет издание.

Условия и сроки завершения маневра еще будут обсуждаться в правительстве, уточнил "Ведомостям" чиновник.

"Решающим аргументом Минфина… стала необходимость финансировать новый майский указ президента — расходы оцениваются в 25 триллионов рублей, из которых 8 триллионов еще предстоит найти", — пишет газета со ссылкой на чиновника.